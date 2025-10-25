Zaccagni alla vigilia di Lazio Juve scalda gli animi a Dazn: «Affrontiamo una squadra forte, con queste caratteristiche. Tre partite per capire chi siamo. E su Yildiz…»

Zaccagni alla vigilia di Lazio Juve ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn. Le parole dell’attaccante biancoceleste sull’avversaria di domani

Ai microfoni di Dazn, il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, ha fatto il punto sul momento della sua squadra, soffermandosi sulla sfida imminente contro la Juventus, sul suo stato fisico e su altri temi legati alla sua carriera.

PAROLE – «Non sono ancora al 100% ma questa settimana ho trovato continuità di allenamenti. A Bergamo ci siamo presi qualche rischio ma ci tenevo ad esserci e fortunatamente è andata bene. Saranno dieci giorni importantissimi per noi per capire cosa vogliamo fare da grandi. Adesso siamo in una classifica a metà che non ci dice nulla. Queste tre gare ci diranno chi siamo. Juve? Questa settimana abbiamo lavorato molto bene con il mister. Affrontiamo una grandissima squadra forte fisicamente e tecnicamente, dovremo dare il massimo. Yildiz è un giocatore molto forte e mi piace tanto. Davvero un bel giocatore»

IDOLO – «Il mio primo idolo da bambino è stato Del Piero, Avevo il suo poster in camera da letto. Per me è sempre stato un esempio da seguire»

CAPITANO – «I doveri di un capitano sono sempre dare l’esempio in campo e fuori, trasmettere la voglia di affrontare una partita e far capire a chi è qui da meno tempo cosa vuol dire giocare per la Lazio. La Lazio è innanzitutto una squadra che mi ha dato tanto, i tifosi mi hanno sempre dimostrato grande amore e di questo ne sono davvero orgoglioso. Io qui mi sento a casa e cercherò di dare il massimo per far felici i tifosi»

