Zaccagni tra Lazio e Nazionale: il capitano biancoceleste: «Orgoglioso di indossare questi colori»

Mattia Zaccagni tra Lazio e Nazionale: il capitano biancoceleste si racconta. Ecco le sue dichiarazioni

Mattia Zaccagni, esterno offensivo classe 1995 e leader della SS Lazio, è ormai un punto fermo anche della Nazionale italiana. Reduce dal successo azzurro contro l’Estonia, il numero 20 biancoceleste ha parlato in esclusiva a Dribbling dal ritiro di Coverciano, soffermandosi sia sul momento dell’Italia sia sul legame profondo con il club capitolino.

Lavoro e entusiasmo in Nazionale con Gattuso

Zaccagni ha elogiato il lavoro di Gennaro Gattuso, nuovo commissario tecnico dell’Italia, sottolineando come l’ex centrocampista di Milan e Nazionale abbia portato “una ventata d’aria fresca” nello spogliatoio. «C’è entusiasmo, voglia di vincere e tanta intensità» – ha dichiarato – evidenziando come il gruppo azzurro stia ritrovando compattezza e motivazioni.

Il rapporto con Sarri e la Lazio

Gran parte dell’intervista è stata dedicata alla Lazio e al legame con Maurizio Sarri, allenatore toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato. «Sarri ha portato entusiasmo. Sappiamo tutti cosa rappresenta per noi e cosa ha fatto nella sua carriera» – ha spiegato Zaccagni – ricordando come, nonostante le difficoltà del calciomercato, la squadra abbia ritrovato spirito di lotta e passione grazie alla guida tecnica.

Il capitano biancoceleste ha sottolineato come le sfide affrontate abbiano rafforzato il gruppo: «Abbiamo deciso di affrontare tutto con il giusto spirito».

Futuro e legame con i colori biancocelesti

Sul proprio futuro, Zaccagni non si è sbilanciato: «Lazio a vita? Non lo so. Ma un anno e mezzo fa ho fatto una scelta importante, firmando fino al 2029. Qui mi sento a casa e sono orgoglioso di essere capitano».

Il messaggio ai tifosi

Infine, un pensiero per i sostenitori: «I tifosi della Lazio sono straordinari. Daremo tutto per farli gioire e onorare questa maglia. L’obiettivo è crescere insieme e costruire qualcosa di importante».

Con queste parole, Mattia Zaccagni conferma il suo ruolo di simbolo della Lazio, incarnando valori di identità, appartenenza e continuità, e rafforzando la sua immagine di leader sia in campo che fuori.