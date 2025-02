Zalewski dice tutto: «Inzaghi? Ha creduto tanto in me. Mi sento bene con questa maglia. Ecco quale leggenda dell'Inter sfiderei...»

Manca sempre meno alla sfida di Serie A tra Inter e Genoa: il nuovo acquisto dei nerazzurri Zalewski ha rilasciato un’intervista

Si avvicina il match di Serie A tra Inter e Genoa, e il neo acquisto dei nerazzurri Nicola Zalewski ha rilasciato questa intervista. Ecco le parole dell’ex calciatore della Roma:

PRIME SETTIMANE IN NERAZZURRO– «Mi sento molto bene con questa maglia addosso, l’Inter è una squadra di livello e una grande famiglia con uno spirito e una mentalità vincenti. Sono cresciuto con il pallone sempre tra i piedi, ricordo le giornate passate nella squadra del mio paese, a Poli, nel campo sotto casa quando ero bambino. Tra i momenti più importanti della mia carriera ci sono gli esordi in giallorosso, con la Nazionale e con l’Inter. Sono emozioni che rimarranno per sempre».

CHI TI HA FATTO APPASSIONARE AL CALCIO?– «Ciò che rende speciale il calcio è che tutto può cambiare in pochissimo tempo. La mia passione è nata da bambino grazie a mio papà che mi ha fatto amare questo sport. Ricordo che guardavamo tutte le partite insieme e non dimenticherò mai tutti i sacrifici che ha fatto per me».

QUALE LEGGENDA NERAZZURRA SFIDERESTI?- «Eto’o, me ne hanno sempre parlato benissimo sia come calciatore che come persona, sarebbe stato bello sfidarlo»

LA SFIDA PIU’ GRANDE?- «Essere arrivato qui, è un passo molto importante per me e per la mia carriera.»

