Zanetti: «Sono arrabbiato, abbiamo tirato il triplo del Sassuolo. Ma manca rigore per noi e uniformità di giudizio». Le parole del tecnico del Verona

Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta interna della sua squadra col Sassuolo.

RAMMARICO – «Siamo delusi, siamo arrabbiati. C’è un sentimento non bello nella squadra. Per l’ennesima volta non riusciamo a portare a casa il risultato. Abbiamo tirato il triplo del Sassuolo e non meritavamo di uscire con 0 punti. La partita è stata spostata dagli episodi, da una non uniformità di giudizio arbitrale. Non ci è stato dato un rigore per una presunta precedente carica sul portiere. Quando lui è rimasto in piedi e ha recuperato la posizione. Che carica dovrebbe esserci!? Dall’altra parte invece è stato punito un mezzo fallo. Noi poi sicuramente dobbiamo fare delle cose meglio, essere più attenti e cattivi, crescere».

IL FALLO SUL PORTIERE PRIMA DEL RIGORE REVOCATO – «È un contatto normalissimo, il portiere torna in porta. Ci sono migliaia di situazioni così. Il giudizio è stato questo e parlare nel post non serve. Ci lecchiamo le ferite e basta».

CALO – «C’è stato un po’ di calo. La reazione non è stata lucida e figlia di un momento di frustrazione generale. Tiriamo il triplo e poi andiamo sotto, non è facile e ci succede spesso. Dobbiamo guardarci dentro e modificare qualcosa. Ma faccio fatica a dire qualcosa ai miei ragazzi».

ASSENZA DI UN CENTRAVANTI – «C’è Mosquera che ha queste caratteristiche, era fuori da due mesi. Crossiamo molto ma per caratteristiche non abbiamo un pivot. In ogni caso calciamo molto perché comunque sfruttiamo le nostre di caratteristiche. Ci manca un po’ di precisione. La verità è che in questo momento anche i dettagli non sono a nostro favore. Ne abbiamo già vissuti tanti, dobbiamo lavorare senza perderci d’animo».

SCONTRI DIRETTI – «Il campionato è lunghissimo, avessimo vinto oggi non eravamo salvi. Ci sono tanti punti in palio, dobbiamo crescere e imparare da queste partite».