Zanetti: «Verona di carattere. E abbiamo tirato in porta più della Juventus…». Le dichiarazioni del tecnico scaligero dopo il pareggio

Un Paolo Zanetti visibilmente soddisfatto si è presentato ai microfoni di Dazn per commentare il prezioso pareggio per 1-1 che il suo Verona ha strappato alla Juventus. Il tecnico ha elogiato la grande prestazione dei suoi uomini, sottolineando la crescita di una squadra capace di mettere in difficoltà una delle grandi del campionato con organizzazione e personalità.

L’allenatore gialloblù ha analizzato con orgoglio una partita giocata alla pari contro un avversario di altissimo livello, evidenziando i progressi del suo gruppo e la solidità difensiva, pur riconoscendo la necessità di essere più cinici in attacco.

«Non so se questo Verona si possa definire divertente, sicuramente abbiamo carattere. Secondo risultato utile contro una squadra tostissima, terza bellissima prestazione su quattro gare. Per vincere bisogna segnare, ora stiamo tirando tantissimo, ma per centimetri manca il gol. Continuiamo a lavorare. Oggi abbiamo tirato addirittura più della Juve, ma siamo bravi a concedere poco. Oggi abbiamo fatto la gara perfetta dal punto di vista tecnico e tattico, abbiamo concesso un gol solo a questi avversari che qualche giorno fa ne hanno segnati quattro all’Inter».

Zanetti ha poi chiarito il piccolo malinteso avvenuto in campo al momento del calcio di rigore, trasformando un potenziale screzio in un segnale positivo di grande voglia di fare da parte dei suoi giocatori.

«Sul rigore non ci sono retroscena, avevo scritto che a calciare sarebbe stato Orban, giovane non aveva letto. Si è scusato in spogliatoio, anche se per me non c’è da scusarsi, vedo due giocatori che voglio dare il massimo. Avevo deciso che avrebbe tirato Orban, giovane non aveva capito. Questo è positivo, tutti voglio dare tutto. Oggi ho visto lo spirito giusto per vincere le partite».

Infine, una lode speciale per il suo attaccante, protagonista della serata: «Orban? Quanta generosità, è un trascinatore, prende l’iniziativa e spesso inventa. Mi piace così, sarà importante per noi».