Zanetti convinto: «Un club come l’Inter ha bisogno di un nuovo stadio all’avanguardia, la cosa importante è una sola»

Zanetti: «Un club come l’Inter ha bisogno di uno stadio all’avanguardia, la cosa importante è una sola»: le parole del vicepresidente nerazzurro

Mentre l’Inter guidata da Cristian Chivu domina la Serie A dall’alto dei suoi 49 punti e si prepara a sfidare i colossi continentali come l’Arsenal, il club lavora per costruire un futuro solido anche fuori dal rettangolo verde. Intervenuto in uno speciale di Sky Sports UK, il vicepresidente Javier Zanetti ha affrontato il delicato tema dello stadio, tracciando un ponte ideale tra i ricordi indelebili del passato e le esigenze impellenti di un top club mondiale.

L’ex capitano ha rievocato con evidente emozione il suo debutto al “Meazza”, teatro di 858 battaglie e di trionfi epocali, definendolo un luogo magico che resterà per sempre nel cuore di ogni interista. Tuttavia, la leggenda della Beneamata è stata pragmatica sulle necessità odierne: per competere ad armi pari con le superpotenze economiche, la società di Viale della Liberazione ha bisogno di un impianto nuovo, tecnologicamente avanzato e ricco di servizi. Una struttura moderna, però, che secondo “Pupi” deve sorgere rigorosamente nella stessa zona di San Siro, per non recidere il legame storico con il quartiere e la tifoseria.

Questa visione infrastrutturale si sposa perfettamente con la strategia di crescita tecnica del club che, tra i rinnovi di pilastri come l’esterno Federico Dimarco (blindato fino al 2030) e la caccia a talenti emergenti come Jakirovic, punta a dotarsi di una casa all’altezza delle sue rinnovate ambizioni internazionali.

SAN SIRO – «Sarà sempre uno stadio che riporta alla mente ricordi. E ha portato molte vittorie».

LA MIA PARTITA DEL CUORE? – «Quella del mio debutto, non avrei mai potuto immaginare che fosse la prima di 858 partite».

SUL NUOVO STADIO – «Tutto è cambiato. Credo che una squadra importante in tutto il mondo come l’Inter abbia bisogno di uno stadio nuovo e all’avanguardia. L’importante è che sia sempre a San Siro. Spero che saremo in grado di creare ricordi speciali anche lì».