Verona Parma, Zanetti si esprime così nel post gara contro i crociati - Calcio News 24

Hellas Verona News
Verona Parma, Zanetti si esprime così nel post gara contro i crociati
Le dichiarazioni di Zanetti dopo quella che è stata la partita di Serie A Verona Parma
Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Zanetti ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Verona Parma di Serie A.
PAROLE – «».
Pagelle Verona Parma, TOP e FLOP del match di Serie A disputato al Bentegodi
Verona Parma, Bradaric: «Per noi questa partita è fondamentale. Dobbiamo fare una sola cosa»
Ultimissime
video
Hanno Detto2 giorni ago
Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: «Yildiz ha comportamenti da leader di squadra, è lo spacca moduli e schemi. Italia? Sono convinto che arriverà ai Mondiali»
Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Serie A (Andrea Bargione inviato...