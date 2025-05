Aggressione nello spogliatoio della Roma di Zaniolo dopo il match della primavera: la Procura FIGC apre un’indagine

Nicolò Zaniolo è al centro di un’inchiesta della Procura Federale della FIGC dopo un presunto episodio di aggressione avvenuto al termine della semifinale del campionato Primavera tra Fiorentina e Roma. La partita, disputata al Viola Park e vinta 2-1 dai viola, ha visto la presenza in tribuna dell’ex calciatore giallorosso, attualmente in prestito alla Fiorentina. Secondo le accuse, Zaniolo sarebbe entrato negli spogliatoi della Roma al termine dell’incontro, dove avrebbe aggredito due giocatori della formazione giovanile giallorossa .

L’episodio non è stato rilevato dall’arbitro durante la partita e, di conseguenza, non è stato oggetto di sanzioni disciplinari. Tuttavia, la gravità delle accuse ha spinto la Procura Federale, guidata da Giuseppe Chinè, ad aprire un fascicolo d’inchiesta. Gli interrogatori per chiarire la dinamica dell’incidente sono stati avviati nella giornata odierna e saranno fondamentali per determinare eventuali responsabilità e sanzioni .

Zaniolo ha negato le accuse, dichiarando di essere entrato negli spogliatoi per salutare i giocatori della Roma e congratularsi per la stagione, ma di essere stato insultato verbalmente, motivo per cui ha deciso di allontanarsi per evitare ulteriori conflitti.

La vicenda ha suscitato un ampio dibattito sull’etica sportiva e sul comportamento dei calciatori, soprattutto considerando che Zaniolo è un ex giocatore della Roma e che l’incidente ha coinvolto la sua ex squadra. La FIGC ha sottolineato l’importanza di mantenere comportamenti rispettosi e professionali sia dentro che fuori dal campo.

Il caso rimane sotto indagine, e ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime settimane.