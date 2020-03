Zauri: «Che crescita della Lazio! Ripresa Serie A? Difficile fare previsioni»

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Lazionews24, Luciano Zauri ha parlato della Serie A dei biancocelesti

Luciano Zauri, ex capitano della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazionews24.com della stagione dei biancocelesti e della possibile ripresa del campionato. Le sue parole.

LAZIO – «Bisogna sottolineare il grande percorso di crescita che laLazio ha avuto negli ultimi anni. Grazie alla società, al mister ed ai giocatori, quest’anno la squadra si era ritrovata meritatamente in lotta per il primo posto, contendendolo addirittura alla Juventus. Il percorso di crescita degli anni passati ha finalmente dato i suoi frutti in questa stagione».

RIPRESA SERIE A – «In questo momento parlare di calcio è molto problematica. La data ipotizzata si avvicina, ed è molto difficile che possa esserci un miglioramento tale da consentire una ripresa degli allenamenti in tempi brevi. Mi auguro si riesca a risolvere la situazione in modo tale da riprendere intorno alla fine di maggio, certamente mi piacerebbe si ricominciasse anche prima. Questa situazione rende comunque difficile fare previsioni».