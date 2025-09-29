Zazzaroni: «Dopo aver sparato minchi... provano a dire che ora Allegri si è aggiornato»

Zazzaroni: «Ora dicono che Allegri si è aggiornato… Tentativo di recupero dopo aver sparato minch…». Il commento del giornalista

La vittoria di prestigio del Milan sul Napoli ha riacceso l’entusiasmo attorno alla squadra e al suo tecnico, Massimiliano Allegri. Una prestazione solida e vincente che ha portato molti a elogiare il gioco dei rossoneri. Ma c’è chi, come il giornalista Ivan Zazzaroni, non ci sta a vedere di nuovo riempito il carro degli estimatori e, con un post polemico su Instagram, ha voluto lanciare una frecciata a chi, a suo dire, riscopre solo ora le virtù del tecnico livornese.

Zazzaroni, che da sempre viene definito ironicamente “il cantore” di Allegri, ha commentato con sarcasmo la presunta “evoluzione” del gioco del suo allenatore, ribadendo come la vittoria sul Napoli sia, in realtà, il trionfo del più classico e pragmatico “Allegrismo”.

«Oggi si sono inventati che Allegri, del quale mi considerano il cantore, gioca bene (che si sia… aggiornato? 😂): trovato subito il gol, difesa, tanta attenzione e contropiede. Il resto sono balle e tentativi di recuperare dopo aver sparato minchiate sul grande tecnico che è. Modric impressionante: ha corso come un ventenne».

L’analisi di Zazzaroni è tagliente. Secondo il giornalista, non c’è nessuna novità: il Milan ha semplicemente applicato alla perfezione il vangelo del suo allenatore. Una volta trovato il vantaggio, la squadra si è chiusa con ordine, ha concesso poco e ha colpito in contropiede. Le lodi al “bel gioco”, secondo Zazzaroni, sono solo un goffo tentativo da parte dei critici di un tempo di ritrattare le proprie posizioni ora che i risultati danno ragione al tecnico.

A incarnare lo spirito di questo Milan è Luka Modrić. Il complimento finale di Zazzaroni per il croato, che a 40 anni “ha corso come un ventenne”, è la sintesi perfetta della filosofia di Allegri: una squadra dove il talento e la fantasia si mettono al servizio del sacrificio e dell’organizzazione. Un trionfo della sostanza, non di un’estetica riscoperta all’improvviso.