Zazzaroni: «Bologna? Dalla Juve prenderei solo due giocatori»

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sulle stagioni di Bologna e Juventus. I dettagli

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha commentato le stagioni di Bologna e Juventus.

PAROLE – «Thiago Motta ha fatto un grande lavoro. La squadra è unita e si è visto dai festeggiamenti per il terzo gol contro la Salernitana. Undici punti in più della Lazio, e dodici in più del Napoli. Se mi chiedessero di scambiare dei titolari del Bologna con quelli della Juventus, gli unici a rimanere sarebbero Szczesny e Danilo. Lascerei volentieri Vlahovic per avere Zirkzee. E prenderei giocatori come Fabbian, Ferguson, Freuler, Orsolini e Salemakers per Cambiaso, Mckennie, Locatelli e Rabiot. Speriamo che nessuno porti via il sogno di questo Bologna».

