Ivan Zazzaroni: «Chi critica Ranieri non saprebbe neanche scegliere tra due detersivi. C’è una cosa intollerabile negli attacchi alla sua persona»

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul rifiuto di Claudio Ranieri di allenare l’Italia. I dettagli

Nel suo editoriale odierno, Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport analizza il “gran rifiuto” di Claudio Ranieri alla panchina dell’Italia:

«Tentare di macchiarne la figura per un no, frutto di un ripensamento notturno, è un esercizio intollerabile. Uomini che al supermercato non saprebbero scegliere tra un fustino di Dixan e due di un detersivo no logo si permettono di censurarlo per il solo essere tornato su una decisione che gli avrebbe cambiato vita e equilibri. È vero che si era spinto molto avanti con Gravina e lo è altrettanto che aveva messo sopra tutto e tutti il rapporto con la Roma. Se alla fine ha deciso di non tradire, è da applaudire: la fedeltà non può essere un disvalore. A 73 anni si può essere più che lusingati dalla panchina della Nazionale, ma si deve anche essere convinti e liberi di accettarla. La stessa Figc ha rispettato Ranieri, pur non gradendone la scelta, e ha taciuto. Almeno pubblicamente»