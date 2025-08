Zazzaroni: «Se Percassi non vuole dare Lookman in Italia, perché allora..»

Zazzaroni: «Perché Percassi ha aspettato 3 giorni per dire no all’Inter se vende Lookman solo all’estero?». Il giornalista insinua il dubbio

Le parole pronunciate oggi dall’ad dell’Atalanta, Luca Percassi, sul caso Ademola Lookman hanno scatenato immediate reazioni e analisi nel mondo dei media. Tra i primi a offrire una lettura netta e ricca di retroscena è stato il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che attraverso il suo profilo Instagram ha interpretato la strategia del club bergamasco, sollevando anche un’interessante domanda finale.

L’analisi del direttore Ivan Zazzaroni

Il giornalista ha affidato ai social la sua interpretazione delle parole di Percassi, confermando la sensazione di una chiusura netta verso il mercato italiano e svelando anche i dettagli dei contatti avuti in passato con il Napoli. Ecco il suo post:

«Le parole di Luca Percassi sono facilmente interpretabili: non vuole dare Lookman in Italia e aspetta che si muova qualcuno da fuori. Del resto all’Inter non ha mai comunicato il prezzo. Quando per primo si mosse il Napoli Percassi aprì alla cessione del giocatore, ma in seguito chiese di lasciar stare e non creare problemi. Stesso discorso ripetè al club di De Laurentiis nel momento in cui si ripresentò una settimana fa (“non fate casino, per favore”). L’Atalanta è forte di un contratto e delle sue verità. Resta da vedere come si comporterà Lookman. La domanda è: se non lo vuole dare in Italia perché ha impiegato 3 giorni prima di rispondere a Marotta?».

La strategia dell’Atalanta: aspettare un’offerta dall’estero

Secondo Zazzaroni, dunque, la linea dell’Atalanta è chiara: evitare di rafforzare una diretta concorrente come l’Inter o il Napoli e attendere una proposta da un top club estero. Questa tesi è avvalorata dal fatto che la Dea non ha mai comunicato un prezzo ufficiale all’Inter e ha attivamente scoraggiato il Napoli in due diverse occasioni, chiedendo esplicitamente al club di De Laurentiis di non “fare casino”.

Il dubbio finale: perché aspettare 3 giorni per dire “no”?

L’analisi di Zazzaroni si chiude però con un dubbio legittimo, che lascia aperta la porta a ulteriori sviluppi. Se la volontà dell’Atalanta era così netta, perché attendere tre giorni prima di rispondere ufficialmente alla PEC dell’Inter? Un ritardo che potrebbe suggerire una riflessione interna o una strategia attendista. Intanto, come sottolinea il direttore, resta da capire quale sarà la prossima mossa di Lookman, vero ago della bilancia in questa complessa partita a scacchi.