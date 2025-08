Zazzaroni contro Rocchi: «Var e annunci, ci prendete per il protocollo! Qualcuno ha interesse a…». Il pensiero del direttore del Corriere dello Sport

Una novità presentata come una rivoluzione, ma che rischia di essere solo una soluzione di facciata a un problema molto più profondo. Nell’editoriale di oggi per il Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni analizza con il suo consueto stile caustico e diretto l’introduzione dell'”announcement”, la regola che dal prossimo campionato obbligherà gli arbitri a spiegare al pubblico le decisioni prese dopo una revisione al VAR. Se da un lato il designatore Gianluca Rocchi parla di «un passo avanti importante nella comunicazione», Zazzaroni smonta l’entusiasmo, sostenendo che la vera urgenza non è spiegare le regole, ma semplificarle.

Il direttore non critica la novità in sé, ma la sua utilità di fronte a un regolamento che definisce incomprensibile e lontano dalla natura del gioco. Il problema, scrive, non è la mancanza di spiegazioni, ma la sostanza di ciò che viene spiegato. E lo fa con un passaggio durissimo e letterale: «I fuorigioco di un’unghia, quelli valutati secondo la discriminante della giocata o della deviazione e i tanti falli puniti se commessi fuori dall’area ma non se in area non hanno niente a che vedere col calcio».

L’introduzione dei microfoni, secondo Zazzaroni, non risolverà la frustrazione dei tifosi, che si sentono presi in giro da cavilli sempre più cervellotici. «Siamo stanchi di essere presi per il protocollo», scrive, usando una potente metafora: «lo spettatore non può andare allo stadio col libretto, come all’Arena di Verona dove se non sei un melomane non capisci cosa stiano dicendo…». La sua conclusione è una stoccata diretta ai vertici del calcio, un’accusa velata ma chiarissima: la complessità non è un caso, ma una scelta. «Il calcio è molto semplice, ma qualcuno insiste col renderlo complicato. Immaginate perché». Un invito a riflettere su un sistema che, forse, ha più interesse a mantenere le zone grigie che a eliminarle.