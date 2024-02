Zazzaroni su Roma-Inter: «Lukaku e Dybala sono stati...»

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato della sconfitta della Roma contro l’Inter in Serie A

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato della sconfitta della Roma contro l’Inter in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «La Roma è mancata per venti minuti, dal 46’ al 65’, e in quei venti minuti l’Inter ha mostrato all’Olimpico il suo lato Tyson. De Rossi se l’è giocata con coraggio. Tutta la prima parte è stata perfetta, si è percepito ripetutamente l’entusiasmo di un gruppo al quale le tre vittorie consecutive hanno dato fiducia: ottime le fasi di pressing alto, efficaci le ripartenze, di livello soprattutto la prestazione dell’anima italiana. Lukaku e Dybala sono stati tra i peggiori, in rapporto alle qualità che possiedono (Romelu ha perso il confronto diretto con Thuram): per una squadra come la Roma l’evanescenza dei due fuoriclasse è un danno non da poco. Adesso per De Rossi viene la parte più difficile: la gestione di un gruppo che ha dimostrato di pagare non solo fisicamente i troppi impegni ravvicinati. Dovrà lavorare anche su quei venti minuti di vuoto».