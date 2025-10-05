Zazzaroni contro Viviano? L’attacco: «C’è qualche ex portiere dalla carriera mediocre che…». La bordata del giornalista

Una bordata al veleno, senza nominare il destinatario ma con un obiettivo che appare chiarissimo. Il giornalista Ivan Zazzaroni, con un post al vetriolo sul suo profilo Instagram, ha lanciato un attacco frontale che sembra indirizzato senza troppi giri di parole all’ex portiere Emiliano Viviano. Quest’ultimo, che ha recentemente preso il posto di Zazzaroni nello studio della trasmissione Pressing, è diventato una figura molto popolare sui social per le sue opinioni spesso schiette e controcorrente.

Un successo e uno stile che, evidentemente, non sono affatto piaciuti a Zazzaroni. Nel suo post, il giornalista ha descritto con disprezzo un certo tipo di ex calciatore diventato opinionista, accusandolo di cercare visibilità attaccando figure più consolidate per compiacere un pubblico social.

«Ci sono ex portieri ai quali il consenso social, qualche migliaio di follower e un po’ di tv hanno dato alla testa. Hanno avuto carriere mediocri e, una volta usciti dal giro, hanno capito che sparando minchiate su qualcuno magari più solido di loro possono catturare l’attenzione di pochi imbecilli. Li capisco, dev’essere dura reinventarsi, senza alcun tipo di preparazione e un nuovo ruolo. Per fortuna ci sono i social e gli imbecilli».

Le parole di Zazzaroni sono un macigno. L’accusa è quella di costruire una “seconda carriera” non sulla competenza, ma sulla polemica facile, cavalcando l’onda dei social media per ottenere una visibilità che la carriera da calciatore, definita “mediocre”, non aveva garantito. Il riferimento a “qualcuno più solido di loro” suona come un’autodifesa e un modo per marcare la differenza tra la sua lunga carriera giornalistica e l’approccio più istintivo del suo presunto rivale.

Un attacco frontale e senza esclusione di colpi, che trasforma una semplice alternanza televisiva in una vera e propria faida mediatica. La palla passa ora a Viviano, chiamato a rispondere a una critica che non potrebbe essere più diretta e velenosa.