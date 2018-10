La sentenza di Zeman: «Di Francesco non sa che farci con Schick perché non lo voleva»

Roma: l’ex tecnico giallorosso Zeman giudica ancora una volta molto negativamente l’acquisto del connazionale Schick tirando questa volta in ballo anche l’allievo Di Francesco

Parole pesanti come piombo quelle di Zdenek Zeman nei confronti del connazionale Patrick Schick: l’attaccante ceco, che finora alla Roma non è praticamente mai riuscito a trovare il giusto spazio e la continuità, è secondo l’ex allenatore giallorosso del tutto fuori contesto. Secondo il tecnico boemo la ragione principale sarebbe dovuta alla mancanza di fiducia di Eusebio Di Francesco nei suoi confronti: «Io non credo che la Roma sia una squadra adatta a Schick, non so cosa ci faccia Di Francesco con lui – ha commentato Zeman ai microfoni di sport.cz – . La Roma gioca con tre attaccanti ed Edin Dzeko è la punta centrale, quindi Schick non ha spazio e non ha nemmeno trovato un’altra posizione in campo».

Quindi la staffilata finale: per il boemo in verità l’acquisto di Schick da parte della Roma non sarebbe stato concordato con Di Francesco. Parole importanti, se pensiamo che proprio l’attuale allenatore giallorosso è stato in passato uno dei grandi allievi di Zeman. «A me pare che Di Francesco Schick non lo volesse e che non sappia che farci adesso: per questo dico che secondo me la Roma non è un club adatto al giocatore. Me lo ricordo alla Sampdoria, quando giocava centravanti, ed era un’ottima pedina», il giudizio dell’ex Pescara. Già qualche mese fa lo stesso Zeman aveva definito l’acquisto di Schick come l’unico innesto sbagliato della scorsa campagna acquisti giallorossa.