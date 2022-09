Zenga sul derby: «Lukaku out è un piccolo svantaggio per l’Inter». Le parole dell’ex calciatore nerazzurro

Walter Zenga ha parlato del derby di Milano e in particolare dell’assenza di Romelu Lukaku ai microfoni del La Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell’ex calciatore nerazzurro:

«Il belga out pesa, poteva essere una fonte di attacco alla profondità notevole, e questo è un piccolo svantaggio per l’Inter. Romelu non si può discutere come terminale offensivo, ti dà forza e profondità: insieme a Lautaro forma una delle migliori coppie d’attacco al mondo. Visto il percorso dello scorso anno, si può pensare che Inzaghi sceglierà Dzeko con Lautaro, perché è stata la coppia che ha giocato di più. Ma solo l’allenatore può stabilire chi è più adatto oggi».