Zhang non lascia, anzi raddoppia: trattativa con Thohir per il 100% dell’Inter

Zhang Jindong non ha alcuna intenzione di vendere l’Inter ma, come svela il Corriere della Sera è in trattativa con Thohir per l’acquisizione totale del club

Zhang raddoppia. A discapito delle voci circolate nelle ultime settimane circa l’intenzione del colosso cinese di vendere l’Inter a un fondo americano, Zhang Jindong risponde, entrando in trattativa con Erik Thohir per l’acquisizione totale dell’Inter. Le trattative tra Zhang e Thohir sono avviate, possibile si concludano già dopo il Mondiale, ma trovare l’intesa non è semplice. L’indonesiano vuole monetizzare al massimo la sua quota e chiede tra i 150 e i 200 milioni per uscire. Suning si è detta disponibile, ora i fattori in discussione sono tre: il prezzo, le modalità di pagamento e la tempistica. Il padre di Steven è un uomo molto vicino al Partito cinese di Xi Jinping, come dimostrano anche le cariche ricoperte in Cina. In modo imperturbabile, il proprietario di Suning ha portato avanti la sua azione anche con i vincoli dell’Uefa e quelli dei propri connazionali, restando sempre nei margini consentiti. E ora le politiche d’investimento di Zhang stanno portando a un’apertura nei suoi confronti, da qui l’ok a trattare l’acquisizione del 30 per cento ancora nelle mani di Thohir.

Da escludere un pagamento in contanti di 150-200 milioni, ma c’è la concreta possibilità di una quota in cash e un’altra sostanziosa parte in azioni di Suning. Così congegnata la trattativa può andare a buon fine. L’esportazione di capitale sarebbe contenuta, Zhang e la Cina diventerebbero proprietari assoluti dell’Inter e avrebbero margini di manovra più ampi rispetto a quelli odierni. Il contratto con Thohir è piuttosto vincolante. Suning non ha potuto procedere ad aumenti di capitale, per gli accordi firmati due anni fa con l’indonesiano che si è tutelato per non veder diluita la sua quota nell’Inter. Dopo la fine del Mondiale russo ci potrà essere la felice conclusione della trattativa che potrebbe dare nuovo impulso anche ai progetti di espansione di Suning per quel che riguarda lo stadio di San Siro e il nuovo centro tecnico. La prossima primavera ci sarà il trasloco della sede dell’Inter, uno spazio sarà riservato ai futuri uffici di Suning. Il vento cinese è tornato a soffiare.