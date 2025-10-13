Zidane: «La Juve dia fiducia a Tudor. Yildiz mi fa divertire. E non sarei sorpreso se a Torino arrivasse lui». Le dichiarazioni di Zizou

Nuove dichiarazioni sulla Juventus di Zinedine Zidane – che Arrigo Sacchi vorrebbe sulla panchina bianconera – raccolte da La Gazzetta dello Sport. Il tecnico francese è tornato a parlare contestualmente al Festival dello Sport.

TUDOR – «Alla Juventus avevo un bel rapporto con lui. Era un bravo giocatore e sapeva essere amico di tutti. Non sono sorpreso di vederlo sulla panchina della Juve, qualche anno fa aveva fatto bene in un contesto complesso come Marsiglia. Può essere l’uomo giusto per riportare alla Juventus trofei ma ci vuole pazienza e gli serve tempo. La sua Juve ha carattere e unione, deve solo avere fiducia».

YILDIZ – «Bravo, mi fa divertire. Quando tocca palla si vede che gli piace giocare. Ha i goal nei piedi ed un bel tiro. Se lo incontrassi gli direi di andare avanti così, con fiducia».

MAIGNAN – «Non sarei sorpreso se arrivasse alla Juventus, è un buon portiere».

I FRATELLI THURAM – «Ho parlato recentemente con Lilian dei suoi figli. Sono molto contento per lui e per loro. Khephren è giovane e bravo. Del padre però non hanno nulla, soltanto il cognome».

ATTACCANTI – «David è bravissimo, l’ho visto con il Lilla negli ultimi anni. Ha bisogno di tempo, io i primi tre mesi a Torino non capivo nulla. David deve capire la Juve e l’allenatore deve essere importante per lui: servono fiducia e tempo. Sono certo che farà tanti goal come Vlahovic ed Openda».

LOTTA SCUDETTO – «Anche la Juventus lotterà per lo Scudetto. In Serie A non c’è grande distanza con i vertici».

REAL MADRID-JUVENTUS – «La mia partita del cuore. Sarò al Bernabeu a vederla, vedremo come andrà».