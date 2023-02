Zidane non si nasconde: «Voglio tornare ad allenare»

Le parole di Zinedine Zidane, ex allenatore del Real Madrid, in merito ad un possibile ritorno in panchina

Zinedine Zidane ha parlato alla presentazione della nuova vettura dell’Alpine di Formula Uno. L’ex giocatore di Marsiglia, Juventus e Real Madrid si è espresso in merito ad un possibile ritorno in panchina nella prossima stagione.

PAROLE – «Fa parte dell’accordo raggiunto con Alpine. Se domani dovessi impegnarmi come allenatore in una squadra, questo non mi impedirà di continuare a lavorare come ambasciatore del team. Tornare ad allenare è ancora il mio desiderio».