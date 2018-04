Zidane: «Lo 0-3 non cambia nulla, vogliamo eliminare la Juventus»

Le dichiarazioni di Zidane in conferenza stampa nel giorno della vigilia di Real Madrid-Juventus, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa per presentare la gara contro la Juventus, in programma mercoledì sera al Santiago Bernabeu e valevole per il match di ritorno dei quarti di finale della Champions League: «Il risultato dell’andata per noi non cambia niente. Dovremo giocare al meglio delle nostre possibilità, perché il 50% del turno è ancora da giocare. Dobbiamo quindi fare una buona partita. Stiamo vivendo un buon periodo, giochiamo bene, siamo costanti e andiamo spesso in gol. Dobbiamo continuare così. Per me è impossibile pensare di giocare senza Cristiano Ronaldo. Il calcio italiano non è debole ma penso che il calcio spagnolo abbia qualità straordinarie».

Prosegue Zidane nelle dichiarazioni: «Mi interessa dimostrare quello che abbiamo da dimostrare, sul campo, rispettando sempre il nostro avversario. Contro l’Atletico avremmo potuto perdere. Se noi giochiamo un buon calcio e restiamo concentrati possiamo vincere. Buffon? E’ una grandissima persona e un grande giocatore. Ma noi pensiamo solo alla partita. E vogliamo passare il turno eliminando la Juventus. Domani dobbiamo dimostrare di essere una grande squadra, perché ancora non abbiamo vinto: non pensiamo di averlo già fatto. Dovremo mantenere alto il livello della prestazione come squadra, contro la Juve».