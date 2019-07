Real Madrid, le parole di Zidane su Pogba e James Rodriguez – VIDEO

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato di mercato e in particolare dei casi Paul Pogba e James Rodriguez

Il tecnico del Real Madrid è tornato a parlare, in conferenza stampa, dei due casi che tengono banco in casa merengues: Paul Pogba e James Rodriguez. Non è un mistero che il francese sia il grande obiettivo di mercato del Real e di Zidane in primis ma la strada è a dir poco in salita.

Per quanto riguarda James Rodriguez, Perez l’ha messo sul mercato e Zidane non ha potuto che prendere atto di questa decisione.