Ziyech, che scelta di cuore! Il talento torna a casa: ufficiale il suo approdo al Wydad Casablanca. Tutti i dettagli

Il club marocchino annuncia l’arrivo del trequartista Ziyech a parametro zero: ufficialità e scatto simbolico in famiglia

Dopo aver calcato i palcoscenici più prestigiosi d’Europa, Hakim Ziyech torna alle origini. Il fantasista marocchino ha scelto di vestire nuovamente la maglia del Wydad Casablanca, club simbolo del calcio africano, che ne ha ufficializzato l’arrivo a parametro zero. L’annuncio, diffuso sui canali social della società con lo slogan “Il mondo attende… Il mago è arrivato. Ziyech al Wydad”, è stato accompagnato da un video celebrativo diventato virale in poche ore, scatenando l’entusiasmo dei tifosi e di un intero paese.

Protagonista assoluto con la nazionale marocchina, Ziyech ha scritto una pagina di storia ai Mondiali del 2022 in Qatar, contribuendo alla storica cavalcata che portò la squadra di Walid Regragui fino alla semifinale: un traguardo mai raggiunto prima da una selezione africana. La sua classe e la sua visione di gioco lo hanno reso un punto di riferimento per i Leoni dell’Atlante.

A 32 anni, dopo esperienze in Olanda, Inghilterra, Turchia e Qatar, il trequartista ha deciso di tornare a casa, scegliendo il club che lo aveva lanciato. Per suggellare il momento, Ziyech ha condiviso una foto insieme alla madre, un gesto dal forte valore simbolico che ha reso ancora più emozionante il suo ritorno a Casablanca.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

