Ziyech Wydad, è ufficiale il ritorno in Marocco dell’ex Chelsea. I dettagli dell’accordo e l’annuncio del club di Casablanca

Ziyech Wydad, il ritorno del “mago” a casa: il Marocco accoglie il suo eroe. Ecco tutti i dettagli dell’accordo con il club di Casablanca

Dopo una lunga carriera nei principali campionati europei, Hakim Ziyech torna finalmente alle origini. Il Wydad Casablanca, storico club marocchino e simbolo del calcio africano, ha ufficializzato il suo arrivo a parametro zero, accendendo l’entusiasmo dei tifosi e di tutto il paese. L’annuncio, diffuso sui canali social del club, recita: “Il mondo attende… Il mago è arrivato. Ziyech al Wydad”. Accompagnato da un video celebrativo, il messaggio è diventato virale in poche ore, segnando l’inizio di una nuova era per il club biancorosso.

Il binomio Ziyech Wydad rappresenta molto più di un semplice trasferimento di mercato. È il ritorno simbolico di un campione che, pur essendo nato nei Paesi Bassi, non ha mai dimenticato le proprie radici marocchine. Con la maglia della nazionale, infatti, Ziyech è stato tra i protagonisti della storica cavalcata del Marocco ai Mondiali del 2022 in Qatar, dove la squadra di Regragui è diventata la prima selezione africana di sempre a raggiungere la semifinale.

A 32 anni, dopo esperienze in Olanda, Inghilterra, Turchia e Qatar, il fantasista ha deciso di tornare a casa per chiudere il cerchio. Il suo percorso è stato costellato di successi e momenti indimenticabili: dagli esordi con l’Heerenveen e il Twente, all’esplosione con l’Ajax, dove incantò l’Europa con le sue giocate in Champions League; poi il passaggio al Chelsea, con cui vinse anche la Champions nel 2021, e la parentesi al Galatasaray, prima dell’avventura in Qatar con l’Al-Duhail.

Ora, la sfida si chiama Wydad Casablanca. Il club punta su Ziyech per riportarsi ai vertici del calcio africano dopo stagioni altalenanti, e per tornare a competere per la CAF Champions League. L’arrivo del numero 22 è visto come un colpo di prestigio, ma anche come un segnale forte: il calcio marocchino vuole valorizzare i suoi talenti e riportarli a casa.

Per Ziyech, questa avventura rappresenta un nuovo inizio. Vuole rilanciare la propria carriera, ma soprattutto dare qualcosa in più al suo Paese, dentro e fuori dal campo. Il connubio Ziyech-Wydad unisce talento, esperienza internazionale e orgoglio nazionale — una combinazione che promette di far sognare di nuovo tutto il Marocco.