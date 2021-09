Zoff: «Ottimista per l'Italia, Mancini può puntare al bis. Immobile...»

Dino Zoff rassicura tutti sul momento dell’Italia: le sue dichiarazioni anche su Immobile e sulla gara con la Svizzera

Dino Zoff, intervistato da La Gazzetta dello Sport, rassicura tutti sul momento dell’Italia.

ITALIA BULGARIA – «Può capitare nello sport una serata in cui le cose non ti riescono al meglio. Ma la partita è stata dominata da un punto di vista tecnico-tattico. Le occasioni le abbiamo avute. E poi non è stato l’avversario a chiudersi, ma noi col nostro palleggio a costringerli negli ultimi venti metri. Questo non è un particolare secondario».

PROBLEMA CENTRAVANTI – «Ciro Immobile ha segnato quattro gol nelle prime due partite di campionato. Servono altre risposte?».

SVIZZERA ITALIA – «Sono ottimista. C’è da sistemare qualche cosa ma la squadra è forte. Avremo anche spazi diversi da sfruttare in campo. Sono convinto che da Basilea verrà fuori un risultato positivo. Questo gruppo ha tutte le caratteristiche per fare il bis al Mondiale e creare un ciclo vincente, come è riuscito alla Francia di Zidane e alla Spagna di Iniesta».

EURO 2000 – «Il risultato sportivo va sempre accettato, anche quando è amaro e duro da digerire. Personalmente non sono tipo da vivere di rimpianti. Ma mi piace ricordare che quella Nazionale girava a meraviglia e arrivò meritatamente in finale, giocando anche meglio della Francia campione del mondo. Negli almanacchi, però, restano i transalpini. A Mancini auguro di cuore di poter centrare una doppietta che è difficile ma nelle nostre potenzialità».