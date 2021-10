Zoff: «La Lazio non ha ancora un’identità chiara. Su Inter-Juve dico che...»

Dino Zoff ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com della Serie A e del match tra Inter e Juve

Domenica c’è Inter-Juve. Che partita si aspetta?

«E’ una partita certamente importante, ma come tutte per la Juve, che ora ha bisogno di recuperare il ritardo accumulato. L’Inter però, ultimamente, ha avuto qualche battuta d’arresto, quindi anche lei ha necessità di fare risultato. Giocando a Milano vedo i nerazzurri leggermente favoriti, ma nel calcio si sa, può succedere di tutto».

Un’altra squadra che ha fatto parte della sua carriera è stata la Lazio. Come vede la squadra di Sarri?

«La Lazio non ha ancora un’identità chiara. Ci sono sicuramente aspetti positivi, ha vinto una grande partita contro l’Inter, ma non c’è un gioco ben chiaro e definito in questo momento».