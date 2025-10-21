Zola svela: «L’idea di portare al Cagliari un allenatore come Pisacane è una cosa interessantissima. Su Nico Paz e Yildiz..»

Gianfranco Zola, già calciatore e tecnico del Cagliari, ha parlato di Pisacane e altri aspetti legati all’attualità della squadra rossoblù

Gianfranco Zola, come riportato oggi dall’ANSA, si è espresso sul campionato di Serie A 2025-2026 e in particolare sul Cagliari guidato da Fabio Pisacane. L’ex attaccante e allenatore rossoblù ha commentato l’avvio di stagione della squadra sarda, soffermandosi non solo sui risultati ottenuti finora ma anche sulla scelta della società di affidare la panchina al giovane tecnico campano.

Zola ha definito la decisione “intelligente e interessante”, sottolineando come Pisacane abbia maturato esperienza lavorando con i giovani e possa quindi portare entusiasmo e nuove idee alla formazione isolana. Ecco un estratto delle sue parole:

FABIO PISACANE – «L’idea di portare al Cagliari un allenatore come Pisacane, che l’anno scorso faceva il settore giovanile, la trovo una cosa interessantissima e anche intelligente, perché è un allenatore che ha lavorato con i giovani e conosce i valori che ci sono sotto e li può portare avanti».

RIFORMA ZOLA – «Noi premiamo le 60 società che investono nei settori giovanili, nelle strutture, negli allenatori, nei campi. Quello che stiamo cercando di fare è di capillarizzare il lavoro sui settori giovanili in tutta Italia, in modo tale che la qualità dei nostri giovani cresca. Bisogna imparare a crearsi il prodotto all’interno perché non abbiamo più la forza economica di andare a prendere i migliori giocatori nel mondo e secondo me non è neanche giusto, ma abbiamo l’opportunità di crescerceli in casa. Ci vorrà un po’ più di lavoro, un po’ più di tempo, ma è una cosa che abbiamo fatto in passato e possiamo fare ancora».

I NUMERI DIECI NICO PAZ E YILDIZ – «E’ incoraggiante vedere due giovani che si stanno facendo valere ad alti livelli. Sono molto bravi, spero di vederne sempre di più di giovani così, anche italiani se devo essere sincero».

