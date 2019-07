Il 4 luglio 1954 la Germania Ovest si laurea campione del mondo: battuta l’Ungheria in quello che è stato ribattezzato il “miracolo di Berna”

Il 4 luglio 1954 va in scena il così ribattezzato “Miracolo di Berna“. Il soprannome assegnato alla sfida tra la cenerentola Germania Ovest e la corazzata Ungheria, finale dei Mondiali 1954, vinta a sorpresa proprio dai primi.

Che, appunto al Wankdorfstadion di Berna, seppero ribaltare tutti i pronostici della vigilia. Per imporsi 3-2 al triplice fischio finale dell’arbitro dopo essere stati in svantaggio nei per 0-2 nei primissimi minuti della gara. Un’impresa finita di diritto negli annali del pallone mondiale.

