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Serie A

Diretta gol Serie A LIVE: si comincia con Torino Parma

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Published

6 minuti ago

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Pellegrino

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 29esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per la 29esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26.

SEGUI QUI LA DIRETTA LIVE DI TORINO PARMA

Formazioni ufficiali Torino Parma

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. All. D’Aversa.

PARMA (3-5-1-1): Suzuki; Delprato, Troilo, Circati; Cremaschi, Ordonez, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza; Pellegrino. All. Cuesta.

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