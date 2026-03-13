Serie A
Diretta gol Serie A LIVE: si comincia con Torino Parma
Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 29esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per la 29esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26.
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Formazioni ufficiali Torino Parma
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. All. D’Aversa.
PARMA (3-5-1-1): Suzuki; Delprato, Troilo, Circati; Cremaschi, Ordonez, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza; Pellegrino. All. Cuesta.