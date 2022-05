Abraham: «Non ho parole. Grazie ai tifosi abbiamo vinto prima di giocare». Le parole dell’attaccante della Roma

Tammy Abraham ha parlato a DAZN dopo Roma-Leicester.

EMOZIONE – «Non ho parole, per la mia squadra, per i tifosi. È un sogno che diventa vero, ho detto quando sono arrivato che volevo vincere qualcosa. La Roma non arrivava in finale da tanto tempo e la meritava, è importantissimo per tutti».

LEGAME COI TIFOSI – «L’ho detto tante volte, dal primo giorno che sono arrivato: i tifosi mi hanno fatto innamorare subito, mi hanno accolto come se fossi qui da anni. Non posso smettere di ringraziarli, oggi abbiamo vinto ancora prima di entrare in campo. Continuano a cantare anche ora, diamogli un po’ di merito».

STREMATO A FINE GARA – «Non so dove ho trovato le energie, ma le ho trovate. Quando ho sentito il triplice fischio non riuscivo neanche a sedermi».