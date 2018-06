Calciomercato Lazio, Acerbi vuole solo i biancocelesti

Sarà Francesco Acerbi del Sassuolo il sostituto di De Vrij nella difesa della Lazio? Il centrale nero-verde vuole solo i biancocelesti. E spunta anche Izzo

La Lazio vuole Acerbi, lui vuole solo la Lazio. Sembrano esserci tutte le promesse per un matrimonio estivo di calciomercato tra il centrale in forza al Sassuolo e la società di Claudio Lotito. Il centrale Francesco Acerbi è diventato l’obiettivo numero uno da parte del direttore sportivo capitolino Igli Tare per rinforzare il reparto difensivo di Simone Inzaghi. Che, da qualche settimana, si trova sprovvisto di un totem come Stefan De Vrij, andato via a parametro zero dopo la scadenza del contratto con i biancocelesti.

Da diverse settimane c’è un pressing importante della società biancoceleste con il Sassuolo per Acerbi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport, tuttavia, il difensore nero-verde chiederà al patron Squinzi di accontentarlo e di assecondare il suo desiderio di andare alla Lazio. Egli ha già scelto e non intende valutare la proposta del Galatasaray: la Lazio è un obiettivo importante per la sua carriera e il calciatore non ha certo intenzione di perdere l’ultimo autobus per l’approdo in una grande. Non è, tuttavia, il solo nome che compare nella lista mercato della Lazio per i centrali difensivi. Piace anche Armando Izzo del Genoa: se dovesse partire anche uno tra Bastos e Wallace ecco che le quotazioni dell’ex Avellino salirebbero a dismisura.