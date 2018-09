Francesco Acerbi, arrivato alla Lazio nel calciomercato estivo, si è già imposto da leader nei biancocelesti: ma la Nazionale?

Per Francesco Acerbi, la nuova avventura con la Lazio è iniziata sotto buoni auspici. Arrivato in estate per sopperire alla partenza di de Vrij, l'ex difensore del Sassuolo ha giocato da titolare (e per 90′) tutte le prime tre gare dei biancocelesti; tra prove convincenti, è risultato fin qui l'elemento di spicco della retroguardia laziale. Per il momento, dunque, Acerbi non sta facendo rimpiangere il predecessore olandese, nonostante un avvio di campionato da rivedere per la compagine di Inzaghi. Fortemente voluto dall'allenatore emiliano, il difensore non ha però guadagnato la chiamata in Nazionale (dove manca da oltre due anni) del ct Mancini per gli impegni di Nations League