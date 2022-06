Acerbi Milan, i rossoneri ci pensano: contattato il procuratore

Il Milan pensa a Francesco Acerbi per rinforzare la propria difesa. Già contattato il procuratore del difensore della Lazio

Il Milan pensa a Francesco Acerbi per la difesa. Stando a quanto riferito da Sky Sport non è da escludere il centrale italiano come possibilità per rinforzare la difesa, anche in virtù di un discorso sulle liste.

Non un’alternativa a Botman, ma una soluzione in più a cui i rossoneri starebbero pensando. Per ora, però, ne hanno parlato solo con l’agente e, mentre non ci sono stati contatti con la Lazio.