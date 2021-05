Addio Ranieri, la Sampdoria sfoglia la margherita: tutti i nomi

Claudio Ranieri lascia la Sampdoria. Il tecnico ha deciso di non rinnovare e ora i blucerchiati dovranno trovare un sostituto: il punto

Si sta delineando il futuro della Sampdoria. Claudio Ranieri ha sciolto infatti le riserve ed ha deciso di non proseguire la sua avventura in blucerchiato. Ora la società di Corte Lambruschini dovrà fare una corsa contro il tempo per trovare il giusto sostituto al tecnico romano.

Tra i nomi accostati alla Sampdoria nelle ultime settimane i più probabili restano quelli di Luca Gotti, Roberto D’Aversa e Paolo Zanetti. Il primi due sono vicini all’addio alle rispettive squadre mentre il giovane tecnico del Venezia è ancora in corsa per la promozione in Serie A. In fondo alla lista c’è anche Giovanni Stroppa.

CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24