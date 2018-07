Il futuro di Nikola Kalinic, grande acquisto dello scorso mercato rossonero, potrebbe essere all’Atletico Madrid del Cholo Simeone

La stagione 2017/2018 di Kalinic è stata da dimenticare: al Milan non ha inciso secondo le aspettative, il Mondiale con la sua Croazia è terminato in anticipo a causa delle sue bizze. Quella che sta per cominciare, quindi, dovrà essere quella del riscatto per l’ex centravanti di Dnipro e Fiorentina. La società rossonera sperava in un Mondiale da protagonista per Nikola così da evitare minusvalenze, invece, adesso deve sperare nell’asta spagnola. Asta che si prospetta tra Siviglia ed Atletico Madrid, come sottolineato da Sky Sport.

Il 30enne attaccante nativo di Solin arrivò per 20 milioni di euro dalla Fiorentina soltanto un’estate fa. Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone cercheranno di strappare quella cifra ai club spagnoli, seppur non sia impresa facile per i motivi di cui sopra. I colchoneros, pur essendosi interessati dopo al croato, avrebbero, di fatto, già superato la concorrenza del Siviglia. Le due società starebbero per cominciare le negoziazioni, la trattativa di mercato però sarebbe frenata dalla cessione di Kevin Gameiro che stenta ad arrivare. Il francese non si è ancora accordato con nessuno dei club che ha dimostrato interesse nei suoi confronti, motivo per cui l’Atletico non può affondare per Nikola Kalinic.