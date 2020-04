Agente Lautaro: «I complimenti di Messi fanno piacere ma ha 5 anni di contratto con l’Inter»

L’agente di Lautaro Martinez, Beto Yaque, ha parlato al Mundo Deportivo del suo assistito. Le parole del procuratore

Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista al Mundo Deportivo. Queste le parole del procuratore.

LAUTARO – «Come la sta vivendo? Lautaro vive questa situazione come se nulla fosse perchè è concentrato esclusivamente sul suo club, ma anche con grande soddisfazione, perchè sa che sta facendo le cose molto bene».

COMPLIMENTI MESSI – «Sicuramente per Lauty è un grande complimento da parte del migliore al mondo. Penso che sia stato molto carino e confortante per lui».

REAL MADRID – «Non ha mai detto che non gli piace il Real Madrid, solo che voleva avere successo con il Racing».

LAUTARO E SUAREZ – «Se possono giocare insieme? Non lo so, non ne ho idea, per valutare queste cose ci sono i giornalisti».

RINNOVO – «Lautaro ha 5 anni di contratto con l’Inter e le notizie che escono riguardano esclusivamente la stampa»