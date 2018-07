Marotta, Paratici e un mercato in crescita costante. Da Krasic 2010 a Cristiano 2018. E la profezia di Agnelli nel 2013…

Ne è passata tanta di acqua sotto i ponti da quel lontano 2010, quando Antonio Di Natale, attaccante dell’Udinese, disse di no alla Juventus di Andrea Agnelli. I bianconeri in quella stagione cambiarono molto e puntarono, fra gli altri, su Milos Krasic. Alla Juve di Delneri non andò bene ma dal 2011 in poi solo successi per i bianconeri, guidati prima da Conte e poi da Allegri. La Juve è ripartita e il simbolo della rinascita è stato Andrea Pirlo, arrivato a costo zero. Tanti colpi a parametro zero come Pogba, Khedira, Llorente, Coman, ora Emre Can, Dani Alves ma anche grandi colpi a basso costo, basti pensare a Tevez, Vidal, Mandzukic.

Dopo la rinascita di calciopoli, dopo la Serie B, fu difficile ripartire ma la Juve ha trovato in Andrea Agnelli un vero e proprio leader. Nel 2013 il presidente bianconero disse delle parole che ora risuonano come una vera e propria profezia ma dietro c’era la consapevolezza di aver costruito qualcosa di importante e che potesse durare nel tempo: «Noi come Juventus, tra cinque anni potremo comprare anche Ronaldo». Detto e…fatto. Cinque anni dopo Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juve. Nel 2013 forse non ci credeva nemmeno Agnelli o forse ci credeva solo lui. Ora il sogno è realtà.