Aguero a gamba tesa: «Gomez-Biglia? Io avrei aspettato il Papu negli spogliatoi»

L’attaccante del Manchester City, Kun Aguero, ha parlato del fallo del Papu Gomez su Biglia in Atalanta-Milan

Il fallo di Gomez su Biglia in occasione di Atalanta–Milan continua a far discutere. I due argentini hanno avuto uno scontro di gioco con il Papu che ha colpito il connazionale sulla schiena (era stato fuori proprio per un problema alla schiena) ed è stato accusato di aver colpito il centrocampista di proposito. Il giocatore dell’Atalanta si è poi difeso: «Porgo le mie più sincere scuse a Lucas Biglia, gli auguro una pronta guarigione, non ho mai avuto intenzione di fargli del male e mi dispiace molto per quello che è successo». El Kun Aguero non la pensa così e probabilmente non avrebbe accettato le scuse del numero 10 atalantino.

Il giocatore del Manchester City lo ha fatto capire chiaramente nel corso di un’intervista a TyCSports: «E’ normale che Biglia sia arrabbiato dopo il fallo di Gomez, lo capisco. Anzi, se fosse successo qualcosa del genere a me avrei aspettato il Papu nel tunnel degli spogliatoi per regolare la questione».