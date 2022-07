AIA, Trentalange e il primo arbitro donna in Serie A: «Momento storico»

Il presidente dell’AIA Trentalange ha parlato in conferenza stampa, sottolineando anche la presenza dalla prossima stagione del primo arbitro donna in Serie A

Alfredo Trentalange, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, nel corso della conferenza stampa di fine anno a Coverciano ha parlato anche della presenza della prossima stagione del primo arbitro donna in Serie A: Maria Sole Ferrieri Caputi.

LE PAROLE – «Veniamo da una stagione particolarmente complessa, erano anni che non vedevamo un campionato di questo tipo e siamo stati abbastanza fortunati perché i valori in campo sono stati rispettati. E’ un momento particolare della stagione, tutti gli arbitri sognano di arrivare al 30 di giugno per avere quella promozione, il sogno della Serie A. Questo è uno dei momenti più incredibili, fa notizia che Maria Sole Ferrieri Caputi sia la prima donna ad essere promossa in A e B, è un momento storico».