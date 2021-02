AIC, Calcagno: «Ecco cosa serve per il calcio del futuro»

Umberto Calcagno, presidente dell’AIC, ha commentato la rielezione di Gabriele Gravina a presidente della FIGC: le sue dichiarazioni

«Un nuovo patto per la sostenibilità sarà la base per creare il calcio del futuro. La riforma di tutto il settore e una nuova distribuzione delle risorse saranno necessari, nuove norme di convivenza e progettare ciò che ci attenderà per i prossimi quattro anni. Abbiamo una responsabilità alla quale non ci potremo sottrarre e la Federazione avrà un ruolo fondamentale perché abbiamo bisogno di una guida importante come è accaduto negli ultimi tempi particolarmente difficili».