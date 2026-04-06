Akanji Inter, il difensore viaggia verso il riscatto: Romano conferma, Chivu si gode il suo perno difensivo

Akanji Inter, Romano conferma: il difensore nerazzurro sarà riscattato. L’ex City ormai cardine della difesa di Chivu

La prima annata di Manuel Akanji all’Inter sta superando ogni aspettativa. Arrivato in estate dal Manchester City, il difensore svizzero si è inserito con sorprendente rapidità nei meccanismi di Cristian Chivu, diventando uno dei riferimenti assoluti del reparto arretrato. Fisicità, esperienza internazionale e una qualità pulita nell’uscita palla al piede hanno reso il suo contributo immediatamente decisivo, convincendo senza riserve la dirigenza nerazzurra.

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Come riportato da Fabrizio Romano, l’operazione che ha portato Akanji a Milano è stata impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di due condizioni: raggiungere almeno il 50% delle presenze stagionali e conquistare lo scudetto. Con entrambe le clausole ormai vicine al compimento, i 15 milioni da versare al Manchester City appaiono poco più di un passaggio formale.

Al di là degli aspetti contrattuali, in Viale della Liberazione non sembrano esserci dubbi: Akanji ha convinto tutti e rappresenta un tassello centrale del progetto tecnico presente e futuro. La sua permanenza è considerata una certezza, e il club è pronto a puntare su di lui anche nelle prossime stagioni, forte di un rendimento che lo ha già trasformato in uno dei leader silenziosi della squadra.