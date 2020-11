Alaba Juventus, il ds Paratici in corsa per il parametro zero. Le ultime sul futuro del difensore del Bayern Monaco

La Juventus su David Alaba. A riportarlo è Tuttosport, secondo cui il ds Fabio Paratici si sarebbe già mosso per il difensore del Bayern Monaco che andrà in scadenza nell’estate 2021. L’austriaco non ha intenzione di rinnovare con i bavaresi, con cui i rapporti sono ormai ai minimi termini dopo aver rifiutato una proposta di prolungamento da 11 milioni più 6 di bonus (lordi).

Il club bianconero da parte sua non vorrebbe partecipare a dispendiose aste internazionali ma vorrebbe un profilo di caratura internazionale per raccogliere il testimone di Chiellini, ormai a fine carriera. Piace anche Diego Carlos del Siviglia, ma sono considerati troppi i 40 milioni richiesti da Monchi.