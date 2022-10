Albania, Reja non rinnova, Di Biagio candidato per la panchina

Edy Reja non rinnova con la federazione Albanese: Di Biagio si candida come successore, primi contatti avviati

Edy Reja non sarà più il commissario tecnico dell’Albania. L’ex allenatore di Napoli e Lazio ha deciso infatti di non rinnovare con la federazione albanese, che guarda al successore ancora in Italia.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Luigi Di Biagio è il principale candidato per succedere a Reja. I primi contatti con la federazione sono già stati avviati.