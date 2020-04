Albertosi sicuro: «Scudetto Cagliari? Avremmo vinto anche quello dell’anno successivo»

Enrico Albertosi, portiere del Cagliari che vinse lo scudetto nel 1970, si è raccontato ai microfoni di Cagliarinews24

Enrico Albertosi ha parlato ai microfoni di Cagliarinews24.com raccontando lo storico scudetto vinto dai sardi nel 1970.

RIMPIANTO – «Sì, il ripianto c’è. L’avremmo vinto sicuramente anche l’anno successivo. Ricordo che prima della partita con la Nazionale in Austria avevamo vinto a Milano con l’Inter grazie a due gol di Riva. Eravamo già primi in classifica. Poi sappiamo tutti com’è andata a Vienna. L’infortunio di Riva è stato determinante. Per noi davanti era l’uomo che doveva concludere e fare gol impossibili, mentre io dietro ero quello che doveva tenere la rete inviolata dopo che lui aveva segnato. Abbiamo retto per un po’ di partite, ma senza Riva la squadra si è sfaldata».