Albiol esulta: «In caso di Scudetto non potremmo uscire di casa per un mese»

Il difensore del Napoli ha parlato dopo la vittoria in casa della Juventus e si è proiettato verso la possibile festa Scudetto. Ecco le parole di Albiol

Grande festa in casa Napoli per la vittoria a Torino contro la Juventus. Raul Albiol, difensore e leader della formazione azzurra, crede nella vittoria del campionato e, intervistato da El Partidazo de Cope, ha parlato dell’entusiasmo di Napoli: «Se dovessimo vincere lo Scudetto non potremmo uscire di casa per un mese. Ieri siamo rimasti bloccati un’ora e mezza col bus in aeroporto per i tifosi in festa. La gente era entusiasta per la vittoria in casa della Juventus, con la vittoria del campionato impazzirebbe».

Il difensore ha poi parlato delle ultime 4 gare di campionato che separano il Napoli dall’impresa: «La Juventus dovrà sfidare Inter e Roma ma ogni gara può rappresentare un’insidia. Loro sono abituati a vincere, vincono in Serie A da 6 anni senza rivali, era da tanto tempo che non si trovava un avversario così vicino come noi e ora ce la giochiamo». Prosegue il difensore parlando ancora della festa dopo Juve-Napoli: «La Juve ha tanti tifosi ma a Napoli non lottiamo solo contro di loro: lo facciamo contro tutto il Nord. Non vincevamo in casa della Juve da tanto tempo e abbiamo regalato una grande gioia ai nostri tifosi. Ora vogliamo festeggiare lo Scudetto tra un mese».