Alderweireld per la Juve: Marotta vuole un difensore low cost

La Juventus cerca un difensore esperto e a basso costo. I bianconeri pensano a Toby Alderweireld del Tottenham

Mattia Caldara completerà il pacchetto dei difensori centrali della Juventus ma l’arrivo del difensore dell’Atalanta potrebbe non essere l’unico. Il centrale italiano potrebbe diventare il terzo difensore da alternare con Benatia e Chiellini. Rugani e Howedes potrebbero lasciare, Barzagli potrebbe rinnovare ma non è ancora certo e la Juve e per questo motivo i bianconeri sono alla ricerca di un altro difensore affidabile. I bianconeri seguono da vicino Toby Alderweireld, difensore del Tottenham. Il centrale classe 1989 di proprietà degli Spurs, abile a giocare anche sulla fascia sinistra, può lasciare il Tottenham a fine stagione.

Il belga ha collezionato 18 presenze in stagione ma è stato frenato da tanti guai fisici. Il suo contratto con la formazione londinese scadrà nel 2019 e questa potrebbe essere una buona notizia per la Juventus. I bianconeri, secondo il Guardian, potrebbero approfittare della situazione contrattuale per strappare l’accordo con il Tottenham a prezzi decisamente contenuti. Il difensore belga ha molta esperienza e potrebbe essere un importante supporto alla crescita di Caldara, difensore classe ’94, al suo primo anno in un grande club. La Juve pensa al futuro: Marotta sulle tracce di Toby Alderweireld.