Aldo Serena: «Juve Inter? Allegri può farcela. La chiave della partita è Vlahovic»

Aldo Serena, ex Juve e Inter, ha parlato da doppio ex verso il match di questa sera all’Allianz Stadium. Le sue parole

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Aldo Serena ha parlato così di Juve Inter.

JUVE INTER – «Ho l’impressione che Allegri possa farcela. Viene da un ottimo momento, ha recuperato bene, ha tutto per farcela. Anche se non credo che una vittoria possa farlo tornare in gioco per la lotta Scudetto. Il Milan ha davvero una autostrada molto libera davanti».

JUVE – «La Juve ha acquisito una notevole robustezza difensiva, ora controlla molto meglio la situazione. Ma penso che la chiave sia in avanti perché Vlahovic è devastante e con accanto uno come Morata può fare la differenza».