Alessandro Borghese e 4 ristoranti: il giudizio sulla Juve. Ecco la parodia degli Autogol – VIDEO

Il noto trio comico, Gli Autogol, hanno inaugurato una nuova incredibile imitazione. Lo chef Alessandro Borghese giudica il ristorante Juventus

Juventus fuori dalla Champions League e fuori anche da 4 ristoranti! I bianconeri, dopo l’1-3 con il Real Madrid che ha causato l’eliminazione dalla Champions, sono finiti nel mirino del trio comico Gli Autogol. I tre, autori di tantissimi video virali grazie alle loro geniali imitazioni, hanno deciso di inaugurare una nuova parodia, prendendo spunto da 4 ristoranti, il programma di successo in onda su Sky condotto dallo chef Alessandro Borghese, sempre più idolo delle folle grazie ai suoi tormentoni. La Juve doveva ribaltare il punteggio finale al Bernabeu, sarà riuscita a ribaltare i giudizi grazie ai voti di Borghese?

Gli Autogol hanno preso di mira la Juve e non potevano mancare dei riferimenti ad Antonio Conte, strepitoso al momento del conto portato da Beppe Marotta («Non puoi mangiare in un ristorante da 100 euro con 10 euro, io l’ho sempre detto») e naturalmente anche a Gigi Buffon, protagonista indiscusso del post partita con le sue interviste a caldo contro l’arbitro Oliver ormai passate alla storia, oltre naturalmente a Maurizio Sarri che rivendica il ‘suo gioco’. Gigi è protagonista anche nel video con i suoi fruttini, le bibite, le patatine e l’arbitro. Riuscirà la Juventus a ribaltare il punteggio in 4 ristoranti? La sensazione è che l’arbitro Oliver ci metta del suo anche stavolta. Ecco il video parodia degli Autogol.