Alessio: «La stella di Conte? Un disco vecchio, non si tocca»

Angelo Alessio, storico vice allenatore di Antonio Conte, parla del caos in Juve Inter e della polemica sulla stella allo Stadium. Le sue parole

Angelo Alessio, storico vice di Antonio Conte, commenta a TMW le polemiche dopo Juve-Inter.

JUVE INTER – «La partita è stata ben giocata da entrambe le formazioni. La Juve ha meritato di arrivare in finale. Quello che è successo dopo l’ho letto sui giornali, è difficile da commentare. Meglio parlare della partita. La stella? È un disco vecchio, ogni tanto si ripete. Non c’entra nulla… la stella di Conte non si tocca».